A Quartu un 37enne è stato arrestato per furto aggravato in un salone per parrucchiera che gli ha fruttato 7 euro.

La scorsa notte, intorno alle 2.30, a Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile del Norm, con l’ausilio di quelli della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio, hanno arrestato per furto aggravato C.M., 37 anni, con precedenti di polizia. L’uomo è stato sorpreso dai militari subito dopo avere forzato una finestra ed essersi introdotto in un salone per parrucchiera in viale Leonardo da Vinci, asportando quanto contenuto nel registratore di cassa, appena sette euro. Nella mattinata odierna l’uomo sarà tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments