Ad Arbus un minore è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altri due sono stati segnalati al prefetto di Cagliari quali assuntori.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Arbus, coadiuvati dai colleghi delle stazioni di Guspini, Pabillonis e Sardara, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, hanno eseguito un servizio coordinato antidroga nella via Gramsci, in prossimità della fermata del pullman dell’Arst e del locale istituto superiore alberghiero. Nel corso delle attività di controllo, che hanno coinvolto diversi giovani, un minore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, ed atri due sono stati segnalati al prefetto di Cagliari quali assuntori, perché trovati in possesso di modiche quantità della stessa sostanza.

