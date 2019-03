«Agricoltori sardi discriminati dal Decreto pensioni»: Cia Nord Sardegna e Anp pronti alla mobilitazione.

La Confederazione italiana Agricoltori del Nord Sardegna raccoglie l’invito della Cia nazionale e dell’Anp e prepara la mobilitazione per rivendicare il diritto a una pensione equa ed adeguata anche per gli imprenditori agricoli.

«Il decreto pensioni e reddito di cittadinanza varato nei giorni scorsi dal Governo nazionale rischia di discriminare pesantemente gli agricoltori perché usa criteri di accesso complicati e sbagliati – attaccano il presidente di Cia Nord Sardegna, Michele Orecchioni, e la direttrice, Rossana Piredda -. Una delle maggiori perplessità sui criteri stabiliti dal decreto riguarda i 30 mila euro di proprietà immobiliare oltre la prima casa e i 6mila euro di risparmi. Dei limiti che tagliano fuori una larga fetta degli agricoltori, che proprio per la natura del loro lavoro superano facilmente questi sbarramenti, pur non godendo di redditi alti – aggiunge il presidente, facendo sue le rivendicazioni elaborate dalla Cia e dall’Associazione nazionale dei pensionati promossa da Cia Agricoltori italiani –. La stragrande maggioranza dei pensionati al minimo resterà senza alcun aumento, con l’incognita anche della quattordicesima mensilità della quale fino ad oggi, non si è fatto menzione. Inoltre per gli agricoltori non c’è riconoscimento di lavoro gravoso e usurante, quindi, restano ancora fuori dall’Ape Social.»

Altro problema che investe gli agricoltori è il blocco delle indicizzazioni: «È necessaria l’abolizione del blocco delle indicizzazioni che tengono al palo le pensioni sopra i 1.520 euro lordi, e un aumento adeguato delle pensioni minime», chiede la Cia.

Per andare incontro alle esigenze degli agricoltori e dell’utenza, gli uffici zonali della Cia Nord Sardegna sono a disposizione per la compilazione degli Isee e per la compilazione delle domande di pensione e reddito di cittadinanza.

