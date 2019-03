Anche da Carbonia è arrivato un grandissimo grazie ai carabinieri che hanno evitato una strage dei 51 studenti tenuti in ostaggio su un autobus dall’autista senegalese a San Donato Milanese.

Un imprenditore di Carbonia, Domenico Sirigu, ha voluto ringraziare così, con questo gigantesco manifesto, affisso nella zona commerciale di via Roma, l’Arma dei carabinieri per il loro lavoro quotidiano teso a garantire la sicurezza e, in particolare, per il lavoro svolto tre giorni fa a San Donato Milanese che ha consentito di evitare una strage sull’autobus dato alle fiamme dall’autista senegalese che ha minacciato di uccidere i 51 studenti di due classi di seconda media a bordo, tenuti in ostaggio per 40 minuti con la minaccia di uccidere tutti.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments