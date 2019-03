Anche l’Aou di Sassari, in piazza d’Italia, alla Corsa in Rosa, con la scuola di specializzazione in Igiene e il team Vaccinarsinsardegna.

C’è anche l’azienda ospedaliero universitaria di Sassari alla “Corsa in Rosa” che domenica vedrà la partecipazione numerosa di cittadine e cittadini alla giornata clou della manifestazione, organizzata come ogni anno dall’associazione Currichisimagna.

L’edizione 2019 dell’evento sociale e sportivo ha preso il via giovedì 7 marzo e in questi giorni ha visto gli operatori dall’Aou di Sassari, affiancati dagli studenti della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università di Sassari e dal team di Vaccinarsinsardegna.org . Gli operatori saranno a disposizione del pubblico sino a domani, 9 marzo.

Durante queste giornate gli argomenti centrali sono i temi che ruotano attorno al piano della prevenzione: la corretta alimentazione, stili di vita sani, screening mammografico, pap test e vaccinazioni.

L’Aou che supporta tutte le iniziative di prevenzione sul territorio, collabora come secondo livello nei programmi di screening ed è in prima linea nel Servizio di Comunicazione vaccinale per la Regione Sardegna attraverso il portale di informazione medica e scientifica sulle vaccinazioni Vaccinarsinsardegna.org .

