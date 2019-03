Approvati il progetto di bilancio del Banco di Sardegna ed il bilancio consolidato dell’esercizio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna, riunitosi sotto la presidenza di Antonio Angelo Arru, ha approvato il progetto di bilancio individuale ed il bilancio consolidato della Sub Holding (Banco di Sardegna e società controllate) riferiti al 31 dicembre 2018, confermando i risultati finanziari già presentati il 6 febbraio 2019.

Con riferimento alla proposta di dividendo, il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione degli utili nella misura che segue:

• alle azioni di risparmio un dividendo unitario complessivo di euro 0,51;

• alle azioni privilegiate un dividendo unitario complessivo di euro 0,48;

• alle azioni ordinarie un dividendo unitario di euro 0,45.

Nel caso in cui la descritta proposta di riparto sia approvata saranno assegnati a riserve patrimoniali 51,2 milioni e distribuiti dividendi per 23,7 milioni con un payout del 31,7%. Al dividendo non compete alcun credito d’imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o concorre limitatamente alla formazione del reddito imponibile.

Il dividendo unitario di euro 0,51 da assegnare agli azionisti di risparmio è esposto al lordo della quota destinata al “Fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni 2 interessi”. L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 17 marzo 2017, infatti, ha quantificato l’ammontare del Fondo in euro 40.000, da alimentare con l’eventuale residuo del fondo precedente e per la rimanenza mediante prelievo dagli utili spettanti agli azionisti di risparmio. Il dividendo unitario da attribuire agli azionisti di risparmio, al netto della destinazione al predetto Fondo, nel caso in cui la proposta di riparto sia approvata, sarà pertanto pari a euro 0,50394.

Il dividendo, ove approvato dall’assemblea degli azionisti prevista per il 12 aprile 2019, sarà posto in pagamento dal 15 maggio 2019 con stacco cedola a partire dal 13 maggio 2019 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 14 maggio 2019.

