Basket: in serie C Silver, alle 18.00, Automek Calasetta-Sant’Orsola Sassari; in serie D, alle 18.00, Scuola Basket Miners Carbonia-Coral Alghero, alle 19.00 Sulcispes Sant’Antioco-Dinamo Basket 2000 Sassari.

L’Automek Calasetta ospita questa sera, inizio ore 18.00, il Basket Sant’Orsola Sassari, per la prima giornata di ritorno del girone unico a orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra di Simone Frisolone, reduce da una pesante sconfitta subita sul campo del Basket Olbia per 95 a 68, è quinta in classifica con 24 punti, la squadra sassarese è sesta con 18 punti, In vetta alla classifica ci sono tre squadre, appaiate a quota 36: Esperia Cagliari, Basket Olbia e Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena.

Nel campionato di serie D, giunto all’ottava giornata del girone di ritorno, le due squadre sulcitane, Scuola Basket Miners Carbonia e Sulcispes Sant’Antioco, sono impegnate in casa: la squadra di Marco Dessì, alle 18.00, contro la capolista Coral Alghero; quella di Paolo Massidda, alle 19.00, contro la Dinamo Basket 2000 Sassari. La Sulcispes è sesta in classifica, con 26 punti, alla pari con la C.M.B. Porto Torres ma con una peggiore differenza canestri: la Scuola Basket Carbonia è ottava, con 18 punti.

