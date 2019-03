Bernardo Marino (deputato M5S): «Una proposta di legge salverà il trenino verde, un’importante attrazione turistica».

Il trenino verde, in Sardegna, è un’autentica attrazione turistica, anche perché consente ai visitatori di godere di panorami mozzafiato che si snodano tra la montagna e il mare. Eppure le quattro linee, realizzate a fine ‘800 e tuttora percorribili, rischiano di restare al palo. Colpa di una legge approvata nel 2017 che, nel prevedere l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione che siano situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, all’articolo 5, obbliga anche i gestori del trasporto ferroviario a scopo turistico ad avere la qualifica di impresa ferroviaria. Ciò non consente all’Arst, l’azienda regionale sarda trasporti, di continuare ad operare. Per evitare gli effetti negativi di questo stop forzato – che si ripercuoterebbero pesantemente sulle economie locali – ho presentato una proposta di legge che una volta approvata consentirà all’Arst di continuare a operare sulle meravigliose tratte del trenino verde.

Nel dettaglio: l’Arst opera nel settore del trasporto turistico ferroviario in conformità con le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n.128/2017, e per tale ragione non è obbligata a possedere lo status di impresa ferroviaria. E’ paradossale che una norma, attesa da anni dall’intero settore e importante per implementare il turismo ferroviario a livello nazionale, rischi di ostacolarne lo sviluppo impedendo a operatori storici di svolgere le attività in continuità. Se ciò avvenisse, i danni per le economie locali sarebbero ingentissimi. Per questo, ho presentato una proposta di legge che, con alcune piccole modifiche, emenda di fatto la norma in vigore, consentendo ad Arst di continuare a operare sulle tratte ferroviarie e ai sardi e ai turisti di continuare a godere dello spettacolo del trenino verde in Sardegna. La proposta di legge, che è stata sottoscritta anche da Lega, FI, PD, Fdi e dai parlamentari sardi, consentirebbe a tutti i soggetti che svolgono servizi di trasporto ferroviario, e non solo alle imprese ferroviarie, lo svolgimento dei servizi anche di tipo turistico. La proposta, inoltre, prevede e specifica le attività di vigilanza sulla sicurezza della circolazione sulle linee ferroviarie turistiche.

Ringrazio i firmatari. Ora parte una lotta contro il tempo per arrivare all’approvazione nel più breve tempo possibile.

Bernardo Marino

Deputato Movimento 5 Stelle

