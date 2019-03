Cagliari-Inter mercoledì pomeriggio ad Altopascio, per la seconda giornata del girone eliminatorio della 71ª Viareggio Cup.

Dopo l’esordio vincente di ieri sulla squadra australiana A.P.I.A. Leichhardt, il Cagliari di Max Canzi torna in campo domani pomeriggio, alle 15.00, sul terreno in erba sintetica dello stadio Comunale di Altopascio, contro l’Inter, per la seconda giornata del girone eliminatorio della 71ª Viareggio Cup. Il Cagliari guida la classifica del girone con 3 punti, davanti a Inter e Braga con 1 e A.P.I.A. Leichhardt a 0 punti.

