Clamorosa manifestazione di protesta, questa mattina, di un lavoratore ex Alcoa, salito su un traliccio dell’Enel a 20 metri di altezza, davanti ai cancelli dello stabilimento, oggi Sider Alloys, di Portovesme. La protesta è scattata mentre a terra si svolgeva l’assemblea di un gruppo di lavoratori, convocata dal Movimento ex lavoratori diretti e indiretti Alcoa per discutere sui ritardi nella concessione degli ammortizzatori sociali e sul riavvio della produzione.

