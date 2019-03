Da domani al 15 marzo, a Cannes (Francia), la Regione parteciperà al MIPIM, una delle principali fiere immobiliari internazionali.

Da domani al 15 marzo, a Cannas (Francia), la Regione parteciperà al MIPIM, una delle principali fiere immobiliari internazionali che annualmente offre un accesso ineguagliabile a innumerevoli progetti di sviluppo e ricerca di capitali in tutto il mondo.

L’area espositiva del MIPIM, a Cannes, consente di sviluppare importanti relazioni a livello mondiale. Nella località francese, infatti, saranno presentati progetti immobiliari, servizi alle imprese di alto livello e soluzioni innovative provenienti dai cinque continenti. Si tratta di uno spazio dove è possibile discutere delle tendenze e degli investimenti nel settore alberghiero e più in generale turistico, ma non solo. È un prezioso strumento per promuovere il territorio regionale al pubblico mondiale attraverso i tre progetti che la Regione presenterà agli investitori internazionali. Innanzi tutto il progetto ‘Orizzonte Fari’, attraverso il quale una serie di edifici costieri, oggetto di bandi già pubblicati, potranno accogliere attività turistiche e ricettive ed un’ampia offerta di servizi socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio, delle risorse e dei prodotti locali. Sono poi di grande interesse i compendi della ex Scuola di Polizia a cavallo di Foresta Burgos e dell’ex Arsenale militare di La Maddalena, complessi immobiliari di rilievo che si vuole riconvertire e valorizzare a fini turistici.

