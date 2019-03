Dal 21 marzo al 21 giugno, Cagliari ospita per il 25° anno Echi lontani, festival di musica antica organizzato dall’omonima associazione culturale, in partenariato con il Conservatorio “G.P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine”

Live Translation

Contatore Visite 2368 Oggi:

Oggi: 3656 Ieri:

Ieri: 28371 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 32 Utenti attualmente in linea: