Domani, domenica 3 marzo, presso la chiesa altomedievale di San Salvatore, a Iglesias, si terrà l’11° appuntamento del “BAS – Baratto Solidale”.

2. Giovanni prende 10 vestiti, in cambio mette a disposizione un’ora del suo tempo per fare una a torta

Se lo scambio non è simultaneo, si ottengono i crediti che permettono di effettuare lo scambio in altri momenti.

Scopo del Baratto Solidale è creare una rete antirazzista e solidale per il riciclo e il riuso, nell’ambito di un’economia circolare che combatte gli sprechi, in cui tutti possano contribuire e sentirsi parte importante di una Comunità.

Domani, domenica 3 marzo, dalle 11.30, presso la chiesa altomedievale di San Salvatore, in via Leonardo da Vinci 2, a Iglesias, si terrà l’11° appuntamento del “BAS – Baratto Solidale”, organizzato da RUAS – Rete Unitaria Antifascista Sulcis-Iglesiente, Asce Sardegna – Associazione Sarda Contro l’Emarginazione, I Giardini della Biodiversità, Sigerro e C.S.C. Cani Sciolti Club.

