Domenica 10 marzo, a Monserrato, si terrà la VI edizione di “Incontro con il liutaio”.

E’ attesa per le 10.00 l’inaugurazione della mostra di liuteria, che vedrà in esposizione diversi esemplari di chitarre costruite dai principali maestri liutai della Sardegna: Rinaldo Vacca, Livio Lorenzatti, Giovanni Locci, Riccardo Mudu, Beppe Manconi ed Ottavio Piras.

La manifestazione, un evento imperdibile per appassionati e curiosi di questo settore, prenderà il via alle 9 con la masterclass tenuta proprio da Marco Piperno.

Organizzata dall’associazione “Mani in arte”, in collaborazione con il Paganini Guitar festival di Parma e l’Istituto comprensivo di Monserrato, la manifestazione proporrà, secondo una formula ormai collaudata, una masterclass, una mostra di liuteria e un concerto finale che quest’anno vedrà protagonista il talentuoso Marco Piperno, Premio Paganini guitar festival 2018.

Una giornata interamente dedicata al favoloso mondo della chitarra. E’ in programma domenica 10 marzo negli spazi del Teatro Moderno di Monserrato (via 31 marzo, 29), dove da mattina a sera sarà ospitata la VI edizione di “Incontro con il liutaio”.

