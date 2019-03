Domenica 31 marzo il Palazzetto dello Sport di Carbonia ospiterà il 6° campionato regionale di calcio a 5 “Un calcio ai pregiudizi”.

L’evento consiste nello svolgimento di un torneo di calcio a 5 per ragazzi disabili. «Si tratta di un’iniziativa meritoria, capace di rinsaldare il concetto di sport come fattore di inclusione, integrazione, aggregazione e socializzazione. Tematiche sulle quali la nostra Amministrazione comunale è attenta», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Domenica 31 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.99, il Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, ospiterà il 6° campionato regionale denominato “Un calcio ai pregiudizi”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica “La Torre Ragazzi Speciali Onlus”, in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del comune di Carbonia.

Live Translation

Contatore Visite 2203 Oggi:

Oggi: 4012 Ieri:

Ieri: 27172 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 28 Utenti attualmente in linea: