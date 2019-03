È di Tortolì la migliore barista della Sardegna, Sara Farci, vincitrice delle selezioni regionali per l’Espresso Italiano Champion 2019.

I migliori caffè e cappuccini di Sardegna li prepara una barista di Tortolì. Sara Farci, 28 anni, ha vinto le selezioni regionali per la partecipazione alla 10ᵃ edizione di Espresso Italiano Champion, il campionato baristi organizzato ogni anno dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei), le cui finali si terranno a Milano il prossimo autunno. Le prove sarde si sono svolte questa mattina a Sassari, nella sala di formazione Altascuola, curate da AltoGusto, azienda leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè, e hanno visto la partecipazione di tredici concorrenti arrivati da tutta l’isola per inseguire il sogno delle finali.

In gara ogni concorrente ha tarato l’attrezzatura e ha preparato in soli 11 minuti quattro espresso e quattro cappuccini sotto gli occhi dei giudici tecnici; caffè e cappuccini sono stati quindi valutati da una giuria sensoriale che ha operato in modo blind, chiusa in una stanza isolata, secondo gli standard indicati dall’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac), presente in sala con un supervisore.

Sara Farci gestisce un’attività a Tortoli: «L’attività al centro del paese l’ho aperta da circa un anno insieme con il mio compagno, ma già da sette anni, gestisco un chiosco-bar sulla spiaggia, nella stagione estiva – spiega -. È la prima volta che partecipo a una selezione, ma in questi anni ho seguito molti corsi organizzati da Altascuola in Sardegna e anche a Cremona. Questo risultato è una grande soddisfazione personale, ma non mi illudo. La nostra è una professione che richiede molta formazione e continui aggiornamenti, per cui devo continuerò a impegnarmi per migliorare sempre le mie qualità professionali»,

Sara Farci rappresenterà la Sardegna alle semifinali nazionali dell’Espresso Italiano Champion in programma a giugno a Milano, ultimo ostacolo per arrivare alle finali della competizione, in autunno.

