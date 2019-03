E-distribuzione domani, martedì 12 marzo 2019, eseguirà un intervento di manutenzione nelle linee elettriche che alimentano il potabilizzatore di Is Peis a San Giovanni Suergiu che alimenta anche i Comuni di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte. Le operazioni saranno eseguite in pieno coordinamento tra i tecnici dell’Azienda elettrica e Abbanoa con l’obiettivo di evitare disagi.

I lavori, che saranno realizzati dalle 8.30 alle 13.30, comporteranno il blocco dell’impianto e di conseguenza l’alimentazione dell’acquedotto. Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che consentirà di garantire l’erogazione idrica all’utenza sfruttando le scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi cittadini: i tecnici del Gestore, inoltre, eseguiranno le manovre in rete ottimizzare la distribuzione della risorsa disponibile.

Eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni riguarderanno le zone che non dipendono da serbatoi: le frazioni di Is Urigus, Is Pusceddus, Funtanona, Campo Frassolis, Is Massaius e Is Scarteddus nel Comune di San Giovanni Suergiu, la località Santa Caterina e l’area portuale a Sant’Antioco.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

