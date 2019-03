E’ in programma venerdì 12 aprile, dalle 15.30, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari, il convegno “Criticità e prospettive per la Avvocatura a sei anni dall’entrata in vigore della legge professionale forense”, organizzato dall’Associazione Unione Avvocati della Sardegna (UN.A.S.), con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.

