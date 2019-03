Domani, domenica 17 marzo, al termine delle gare, le squadre vincitrici si aggiudicheranno il titolo di campionesse regionali per le varie categorie previste. Le prove di oggi e domani sono valide anche per la qualificazione al Campionato Nazionale Federale, che si svolgerà dal 21 al 30 giugno prossimi, a Rimini.

E’ iniziata oggi, al Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici, a Carbonia, la 2ª prova dei Campionati di serie D di Ginnastica Artistica (categoria LA3-LB3-LB). L’iniziativa rientra nell’ambito del Campionato Federale Regionale a squadre previsto dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). L’evento è organizzato dalla società sportiva Aurora Carbonia con il patrocinio ed il contributo del comune di Carbonia. Le atlete si cimentano in una serie di prove con i vari attrezzi che caratterizzano la ginnastica artistica femminile: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

