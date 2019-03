Giovedì 19 marzo si terrà a Cagliari il settimo incontro del ciclo “Sentieri Inediti”, nove seminari organizzati nell’ambito di “cambiaMENTI”.

Le relazioni saranno svolte da Ilda Curti (Consorzio cooperative sociali COESA, Pinerolo; Fondazione per l’innovazione urbana, Bologna) e da Ezio Manzini (fondatore della rete internazionale DESIS – Design for Social Innovation towards Sustainability – e professore onorario del Politecnico di Milano). Introduce e modera l’incontro Nicolò Fenu (Sardarch, Cagliari).

Rigenerazione urbana, urbanistica collaborativa e co-creazione saranno le parole chiave attorno a cui si svilupperà la discussione. Si parlerà, infatti, di come nascono e si sviluppano le città collaborative, per capire quale può essere il ruolo delle politiche pubbliche nei processi di rigenerazione urbana e quali forme di governance sono capaci di sostenere meglio progetti e processi orientati alla co-creazione.

Live Translation

Contatore Visite 2054 Oggi:

Oggi: 3939 Ieri:

Ieri: 25481 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 25 Utenti attualmente in linea: