Giovedì 21 febbraio, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, si terrà il seminario “Capire che cos’è la proprietà intellettuale e cosa tutela”. L’evento è organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. I relatori sono gli avvocati Edoardo Fano ed Emanuele Montelione.

Capire che cos’è la proprietà intellettuale e quali siano le migliori strategie per la sua tutela è di vitale importanza per chiunque abbia un’idea e intenda svilupparla. Il seminario esaminerà diritto d’autore, brevetti, marchi, disegni e modelli registrati e aiuterà a capire come scegliere la protezione più adatta per tutelare la propria idea innovativa.

Appuntamento alle 14.30 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, in viale Regina Margherita, 33.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul portale dedicato PuntoCartesiano.it , dov’è anche disponibile il programma completo. La partecipazione al seminario dà diritto a due crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Cagliari.

