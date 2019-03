I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari ieri notte hanno arrestato per il reato di “detenzione illecita di stupefacenti” un cagliaritano pregiudicato, classe 1985. Intorno alle tre di notte, i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da parte della centrale operativa del comando provinciale, allertata da cittadini che segnalavano urla e richieste di aiuto da parte di un residente di via Doberdò. Immediatamente recatisi sul posto, i carabinieri hanno notato, attraverso la finestra di un’abitazione sita al primo piano, un uomo che, con una mano insanguinata, si muoveva freneticamente all’interno del proprio appartamento, richiedendo aiuto. Raggiunto immediatamente, i militari sono entrati all’interno dell’abitazione, trovando l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope. Tranquillizzato, i militari hanno proceduto con l’effettuazione della perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto circa 40 grammi di cocaina, strumenti da taglio per stupefacenti e oltre 1.500 € in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante l’attività di controllo il personale operante ha notato la presenza anche di un vero e proprio sistema di videosorveglianza, le cui telecamere erano installate in corrispondenza della porta d’ingresso e, all’interno dell’abitazione, vi era un monitor idoneo a prevenire ed eludere eventuali controlli di polizia, pertanto è rimasto molto forte il sospetto che quell’abitazione durante l’arco della giornata, fosse un vero e proprio centro di spaccio. I militari, pertanto, hanno ammanettato l’uomo, traducendolo presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Cagliari, al fine di essere sottoposto alla celebrazione del rito direttissimo, a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e quindi accompagnamento presso la casa circondariale di Uta. Termini a difesa venerdì 15 marzo 2019.

