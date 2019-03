I carabinieri di Cagliari hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio due cagliaritani, un disoccupato 47enne ed un operaio 48enne.

Nell’ambito di servizi preventivi tesi a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti specie nel centro storico di Cagliari, ieri sera i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio due cagliaritani, un disoccupato 47enne, R.S., ed un operaio 48enne, S.S.

I due sono stati fermati nella via Giardini da due distinte squadre di militari che poco prima avevano notato per strada quello che poteva essere uno scambio di sostanze.

In particolare R.S. è stato bloccato a bordo della sua auto (con a bordo la figlia minorenne) e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di sostanza tipo eroina; di conseguenza la perquisizione è stata estesa all’abitazione dello stesso, dove sono stati rinvenuti materiali per pesatura e confezionamento dello stupefacente oltre a 800 € circa in banconote di vario taglio (ritenute proventi attività spaccio).

S.S., invece, è stato fermato a piedi da solo e la perquisizione personale ha consentito di rinvenire una dose di sostanza stupefacente tipo eroina che, unitamente all’atteggiamento particolarmente preoccupato e al precedente scambio, ha determinato il necessario approfondimento anche presso il suo domicilio all’esito della cui perquisizione è stato rinvenuto poco più di 1 kg di eroina in pietra (che una volta lavorato può essere nel minimo triplicato) oltreché al solito materiale per pesatura e confezionamento.

Il valore commerciale della droga sequestrata si aggira intorno ai 300.000 € (si consideri che attualmente il valore medio di una dose di 0,25 grammi sulla piazza è di circa 25 €).

Gli arrestati sono ristretti presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

