I carabinieri di Cagliari indagano su un’esplosione verificatasi nel corso della notte in un distributore di vivande in via Cagliari, ad Assemini.

Intorno alle 3.30 di stanotte i carabinieri della compagnia di Cagliari sono intervenuti ad Assemini, in via Cagliari, all’interno di una rivenditoria di distributori automatici di vivande H 24. Numerosissime le segnalazioni dei cittadini del posto che riferivano di aver udito un forte boato, richiedendo subito di intervenire. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che vi era stata una detonazione, verosimilmente causata da un ordigno esplosivo, che ha generato l’incendio del locale “Sfizio, drink e food” che, nell’occasione, ha subito ingenti danni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri della stazione di Assemini, anche gli artificieri del cdo provinciale.Al momento un giovane 26enne del posto, rimasto ferito ma non in pericolo di vita, era presente al momento dell’esplosione. La posizione di quest’ultimo è al vaglio degli investigatori.

