I carabinieri di Domus de Maria, ieri sera hanno arrestato un giovane cuoco per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Domus de Maria della compagnia di Cagliari, ieri sera hanno arrestato un giovane cuoco residente in provincia di Sassari classe 1997 per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il ragazzo e un coetaneo sono stati fermati da una pattuglia della stazione dei militari operanti impegnati in un servizio perlustrativo, a seguito dell’intensificazione dei controlli in vista anche della partita Cagliari-Inter alla “Sardegna Arena” di Cagliari. Secondo quanto da loro stessi riferito, infatti, i due si sarebbero recati presso lo stadio cagliaritano e, durante il controllo, notati con atteggiamento particolarmente sospetto, sono stati accompagnati presso gli uffici della stazione di Pula, in quanto uno dei due è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di circa 30 grammi, nonché di due greender per il taglio della sostanza e svariate centinaia di euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane, pertanto, è stato arrestato ed accompagnato presso le camere di sicurezza il comando provinciale carabinieri di Cagliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments