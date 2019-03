I carabinieri ed i cinofili della Guardia di Finanza hanno arresto in flagranza di reato un pregiudicato 57enne per traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

Nel proseguo dell’attività, i carabinieri hanno rinvenuto anche diverso materiale utile per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente, 500 € in contanti, una pistola a tamburo detenuta illegalmente dall’uomo, nonché ai circa 400 munizioni di vario tipo e calibro. L’uomo, immediatamente arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, insieme al nucleo cinofili della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni, un pregiudicato classe 1962 nato a Cagliari e residente a Monserrato. L’importante attività di polizia giudiziaria è iniziata intorno alle 17.00, quando durante un normale controllo alla circolazione stradale, il pregiudicato è stato colto alla guida della propria autovettura privo di titolo di guida, revisione e copertura assicurativa. L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine per pregresse vicende di polizia giudiziaria, è stato immediatamente sanzionato amministrativamente ai sensi del codice della strada. Denotando un atteggiamento poco sereno i carabinieri, mediante l’ausilio dei cani cinofili della Guardia di Finanza, hanno eseguito una perquisizione sul veicolo dell’uomo che è stato sottoposto a sequestro.

