I migliori baristi sardi si sfidano a Sassari per conquistare l’ingresso alle finali dell’Espresso Italiano Champion 2019.

In gara ogni concorrente dovrà tarare la propria attrezzatura e preparare in soli 11 minuti quattro espresso e quattro cappuccini sotto gli occhi dei giudici tecnici; caffè e cappuccini saranno quindi valutati da una giuria sensoriale che opera in modo blind, secondo gli standard dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).

Alla giornata di selezioni, curate da AltoGusto, azienda leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè, parteciperanno i migliori baristi della Sardegna e per il primo classificato si apriranno le porte delle finali nazionali Espresso Italiano Champion 2019.

