Ieri mattina i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti due ventenni extracomunitari pregiudicati originari del Gambia.

Ieri mattina i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti due extracomunitari pregiudicati originari del Gambia, entrambi ventenni. Anche ieri, infatti, i militari del nucleo operativo e radiomobile, alcuni dei quali in borghese, hanno colto assolutamente di sorpresa un gruppo di giovani extracomunitari riuniti nei pressi della fermata dell’autobus di linea antistante la Rinascente. Sottoposti immediatamente a controllo, due di loro hanno mostrato atteggiamenti particolarmente nervosi, pertanto i carabinieri hanno provveduto ad una perquisizione personale più approfondita, che ha permesso loro di rinvenire nella loro disponibilità oltre 30 grammi di hashish suddivisa in più di 20 dosi pronte per lo spaccio al dettaglio. Immediatamente tradotti presso gli uffici del comando provinciale, sono stati dichiarati in arresto e detenuti presso le camere di sicurezza.

