Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant’Antioco, hanno arrestato un 48enne originario di Carbonia, residente a Sant’Antioco, per tentato omicidio in danno di P.C., 42enne di Sant’Antioco.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Sant’Antioco, hanno arrestato A.M., 48enne originario di Carbonia, residente in Sant’Antioco in località Sa Barra, operaio, con precedenti S.D.I, per tentato omicidio in danno di P.C., 42enne di Sant’Antioco, ivi residente via Matteotti, operaio, con precedenti.

I due, in stato di ebbrezza alcolica, hanno litigato all’interno del bar Colombo sito al lungomare Cristoforo Colombo di Sant’Antioco. Durante la colluttazione, A.M. ha inferto una coltellata al P.C., colpendolo al ventre. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per probabile lesione di organi interni. Non risulta in pericolo di vita.

L’arrestato è stato trasferito a Uta.

