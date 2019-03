Il 12 marzo, a Sennori, l’Anci ed il Credito Sportivo presenteranno, con i Comuni e le associazioni del Nord Sardegna, presenteranno i bandi per piste ciclabili ed impianti sportivi.

L’Anci ed il Credito Sportivo incontrano a Sennori le amministrazioni pubbliche della provincia di Sassari e le associazioni del mondo dello sport per illustrare i bandi con cui si finanziano mutui a tasso zero per ammodernare strutture sportive, pianificarne di nuove o creare spazi di socializzazione a cielo aperto.

L’appuntamento è per martedì 12 marzo, alle ore 11.00, nella sala consiliare del comune di Sennori, dove Luca De Vito, referente per la Sardegna e la Toscana dell’Istituto di Credito Sportivo, illustrerà agli amministratori e ai rappresentanti delle associazioni sportive i particolari dei bandi e le modalità di partecipazione.

A disposizione ci sono 40 milioni di euro per contrarre mutui a tasso fisso della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019. Ai mutui si accede partecipando a due bandi (“Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”) che negli ultimi anni hanno consentito la realizzazione di oltre duemila cantieri in tutta l’Italia, per l’innovazione e la riqualificazione di impianti sportivi.

Il bando “Sport Missione Comune” dà accesso a mutui a tasso zero in favore dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e della Province, per la costruzione, ampliamento, attrezzature, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali anche a servizio delle scuole, acquisizione delle aree ed immobili destinati all’ attività sportiva.

Il bando “Comuni in Pista” dà accesso a mutui a tasso zero in favore dei Comuni delle Unioni dei Comuni per gli interventi su piste ciclabili, ciclodromi e loro strutture di supporto.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate anche le forme di intervento a favore delle società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (Fsn) del Coni. Vista l’importanza degli argomenti trattati, all’appuntamento sono invitati tutti i rappresentati dei Comuni e delle associazioni sportive del nord Sardegna.

