Il Cagliari ha perso di misura, 1 a 0, con la squadra portoghese del Braga, ed è stato così eliminato dalla 71ª Viareggio Cup. La squadra rossoblu ha giocato alla pari per tutto il primo tempo (al termine del quale è stato espulso il tecnico Max Canzi) e la prima metà della ripresa, nel corso della quale ha premuto a lungo per cercare di realizzare il goal della vittoria che le avrebbe dato la qualificazione, ma al 22′ ha subito il goal di Veiga, con un bel tiro al volo che s’è infilato all’angolo basso alla sinistra del portiere rossoblu e, a quel punto, la partita non ha avuto più storia. Il Cagliari ha concluso in otto uomini, per le espulsioni di Ladinetti, Lella e Gaglian. Espulso, èer proteste, anche il tecnico del Braga Jorge.

Tutti i risultati della quinta giornata.

INTER-A.P.I.A. LEICHHARDT 2-1

Reti: 21′ pt. Mulattieri (I), 33′ Vergani (I); 31′ st. Da Silva (A).

(arbitro Catani di Fermo)

Carrara – Località Avenza (MS) / Stadio “Deste” (ore 15.00) (sintetico)

BRAGA-CAGLIARI 1-0

Rete: 22′ st. Veiga (B).

(arbitro Picchi di Lucca)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15.00) (sintetico)



EMPOLI-UNITED YOUTH SOCCER STARS 3-0

Reti: 21′ st. Bertolini (E), 29′ Montaperto (E), 41′ Folino (E).

(arbitro Caldera di Como)

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15.00) (sintetico)

NORDSJAELLAND-ASCOLI 5-1

Reti: 8′ pt. Sarli (A), 11′ Sadiq (N), 24′ Antman (N), 29′ Sadiq (N), 34′ Adingra (N); 21′ st. Nnanami (N).

(arbitro Cecchin di Bassano del Grappa)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15.00) (sintetico)



BOLOGNA-VIAREGGIO 3-0

Reti: 4′ pt. Stanzani (B), 16′ Krastev (B); 49′ st. Rosso (B).

(arbitro Di Giovanni di Caserta)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15.00) (sintetico)

BRUGES-TERNANA 3-1

Reti: 23′ pt. De Ketelaere (B); 15′ st. Van Den Keybus (B), 21′ Baeten (B), 42′ Di Bartolomeo (T).

(arbitro D’Eusanio di Faenza)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 15.00) (sintetico)



TORINO–ATHLETICO PARANAENSE 1-2

Reti: 9′ pt. Damascan rig. (T), 44′ Wellington (A); 9′ st. Kleiton (A).

(arbitro Giaccaglia di Jesi)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17) (sintetico)

NORCHI DINAMOELI TBILISI-RIETI 1-5

Reti: 9′ pt. Spedaliere (R), 39′ Pantano (R); 2′ st. Chikovani (N), 30′ Paglino (R), 39′ Nasufi (R), 41′ Parente (R).

(arbitro I. Bianchini di Terni)

Montecatini (PT) / Stadio “Mariotti” (ore 15.00)

PARMA-EURO L.I.A.C. NEW YORK 6-0

Reti: 29′ pt. Pelle (P), 36′ Montipò (P), 40′ Montipò (P); 14′ st. Pelle (P), 38′ Pelle (P), 42′ Davitti (P).

(arbitro Gandolfo di Bra)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15.00) (sintetico)

NANIA-VENEZIA 2-3

Reti: 11′ pt. B. Asante (N), 40′ B. Asante (N), 47′ Pimenta (V); 25′ st. Pozzebon (V), 53′ Ripanto (V).

(arbitro Galipò di Firenze)

Strettoia (LU) / Stadio “La Pruniccia” (ore 15.00) (sintetico).

Questo l’ordine delle 8 qualificate agli ottavi del Gruppo A.

Le 5 qualificate come prime sono, nell’ordine:

1) Parma

2) Athletico Paranaense (Brasile)

3) Bologna

4) Braga (Portogallo)

5) Empoli

Le 3 qualificate come migliori seconde sono, nell’ordine:

6) Inter

7) Torino

8) Bruges (Belgio)

Le partite in programma domani, per la sesta giornata, la terza del girone B.

SASSUOLO-PONTEDERA (arbitro Perri di Roma 1)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15.00)

FK RFS-BENEVENTO (arbitro Turrini di Firenze)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 15.00)

MILAN-CARRARESE (arbitro Cannata di Faenza)

Carrara – Località Avenza (MS) / Stadio “Deste” (ore 15.00) (sintetico)

BEREKUM CHELSEA-SPEZIA (arbitro Tesi di Lucca)

Sarzana (SP) / Stadio “Luperi” (ore 15.00)

FIORENTINA-WESTCHESTER UNITED (arbitro Villa di Rimini)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15.00)

KRASNODAR-PERUGIA (arbitro Dallapiccola di Trento)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17) (sintetico)

GENOA-ATLANTIDA JUNIORS (arbitro Borriello di Arezzo)

Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 15) (sintetico))

DUKLA PRAGA-LIVORNO (arbitro Bordin di Bassano del Grappa)

Livorno – Località Antignano / Stadio “Banditella” (ore 15.00)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SALERNITANA (arbitro Emmanuele di Pisa)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15.00)

UNDER 19 CINA-SPAL (arbitro Nicolini di Brescia)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15) (sintetico)

