Il Carbonia torna imbattuto da Orroli (1 a 1 con goal di Lazzaro e Stochino) e fa un passo avanti verso la finalissima della Coppa Italia di Promozione.

E’ terminata in parità, 1 a 1, questo pomeriggio, ad Orroli, la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Promozione tra Orrolese e Carbonia. I due goal, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con supremazia territoriale della squadra di casa, sono maturati nella prima metà del secondo tempo. Al 5% è stato Nicola Lazzaro, confermatosi in grande forma dopo la tripletta realizzata tre giorni fa al Sant’Elena in campionato, a portare in vantaggio il Carbonia; al 25′ è arrivato il goal del pareggio dell’Orrolese, autore Matteo Michael Stochino.

La partita di ritorno è in programma mercoledì 3 aprile, al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia, alle ore 17.00. Per accedere alla finalissima, il Carbonia dovrà vincere o pareggiare senza goal, in caso di nuovo 1 a 1 verrebbero disputati i tempi supplementari, un pareggio con più goal o una vittoria dell’Orrolese, qualificherebbe quest’ultima.

Anche nell’altra semifinale, tra Valledoria e Fonni Calcio, è maturato un pareggio con l’identico risultato di 1 a 1, con il vantaggio del Fonni Calcio con goal di Giovanni Cadau e pareggio del Valledoria con Roberto Seu. La partita di ritorno è in programma mercoledì 3 aprile, alle 16.00. Per la qualificazione alla finalissima sono valide le stesse considerazioni fatte per la semifinale tra Orrolese e Carbonia.

