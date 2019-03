Il comune di Carbonia ha indetto una procedura pubblica di mobilità esterna per la copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, per Istruttore amministrativo e contabile.

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà esibire un documento attestante il nulla osta incondizionato e preventivo alla mobilità presso il comune di Carbonia rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, dovrà essere inviata entro il 23 aprile 2019, secondo una delle seguenti modalità: • Spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia, in piazza Roma 1, 09013 Carbonia;

Il comune di Carbonia ha indetto una procedura pubblica di mobilità esterna per la copertura di 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di Istruttore amministrativo e contabile (categoria C). L’avviso pubblico è riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni.

