Il comune di Sant’Antioco ha pubblicato oggi il report dello stato di attuazione delle opere pubbliche (aggiudicate e in fase di aggiudicazione) programmate dall’Amministrazione guidata dal sindaco Ignazio Locci.

– Accordo quadro interventi di manutenzione strade comunali: aggiudicata alla I.M.P. Costruzioni; contratto sottoscritto, a giorni verbale di consegna. Investimento di 100mila euro; base d’asta 75mila, aggiudicata per 56mila. A giorni verbale di consegna e avvio immediato delle opere;

– Accordo quadro su manutenzione straordinaria, sull’adeguamento e sul recupero funzionale del patrimonio edilizio comunale: aggiudicata in via provvisoria alla Caredda SRL di Quartu Sant’Elena; 10/15 giorni firma contratto. Investimento di 300 mila euro; base d’asta di 230mila, aggiudicazione per 180mila.

– Torri faro (manutenzione e messa norma dello stadio comunale di via Amerigo Vespucci – campo sportivo): aggiudicata alla Ortu Giuseppe di Milis, firma contratto a fine mese. Investimento di 320 mila, base d’asta di 216mila aggiudicazione per 144mila euro;

– Tofet (completamento): in fase di affidamento. Investimento da 20mila euro;

– Necropoli punica (valorizzazione e riqualificazione settore Nord): indetta procedura negoziata sul CAT: investimento di 100 mila euro, base d’asta da 77mila euro;

– Basilica Sant’Antioco Martire (lavori di restauro e consolidamento): aggiudicata alla Paba Giovanni Costruzioni srl – Aritzo; avvio lavori dopo Festa di Sant’Antioco. Investimento di 200 mila euro, base d’asta di 131mila, aggiudicata per 90mila. A questi si aggiungono ulteriori 200 mila messi stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

– Efficientamento illuminazione pubblica (ampliamento ed efficientamento rete esistente): aggiudicata alla CIMEL. A metà aprile firma contratto. Investimento di 200mila euro, base d’asta 141mila e aggiudicazione per 97mila euro;

– Palestra (e nuova mensa) scuola primaria “Via Bologna”: aggiudicata alla LVS srl, firma contratto fine aprile. Investimento di 280mila euro, base d’asta 178mila, aggiudicata per 129mila euro;

– Opere urbanizzazione cimitero (piazza parcheggio con gli spazi dedicati ai box per la vendita dei fiori): aggiudicata in via provvisoria alla Atlantide di Sant’Antioco. Firma del contratto a 40 giorni circa. Investimento di 170mila euro, base d’asta di 119 mila, aggiudicata a 81mila euro;

– Riqualificazione Lungomare (fronte Parco Giardino), manutenzione straordinaria verde esistente, nuovi alberi e fiori, impianto di irrigazione: aggiudicata in via provvisoria alla Agrinoa. Firma del contratto a 55 giorni. Investimento di 150mila euro, base d’asta 100mila, aggiudicata per 67mila euro;

– Manutenzione “strade vicinali” (messa in sicurezza percorsi antiochensi che conducono ad appezzamenti di terreno agricolo, seconde case in campagna, spiagge e località costiere): gara attualmente in corso. Investimento di 100 mila euro, base d’asta 72 mila euro;

– Nolo macchine operatrici: in fase di gara. Investimento di 40mila euro, base di 31mila;

– Completamento case popolari ex Mattatoio: attualmente in gara. Investimento di 500mila euro, base d’asta 380mila;

– Piano dell’asfalto cittadino (bitumazione strade urbane ed extra-urbane): indizione gara in settimana. Investimento di 350mila euro, base d’asta 278mila euro.

– SIC Serra Is Tres Portus (percorso naturalistico): investimento 250mila euro, lavori affidati, nominato direttore, nei prossimi giorni si parte con le opere.

Investimento totale di 3.080.000,00 euro.

«Questo è il report dei risultati ottenuti in riferimento alla programmazione delle opere pubbliche – commenta il sindaco Ignazio Locci – nello specifico sui progetti aggiudicati o in fase di aggiudicazione. A questi si aggiungono le procedure di affidamento per i cantieri LavoRas e per quelli di Forestazione (annualità 2017 e 2018), arrivate alla fase conclusiva.»

«Questa è la testimonianza del grande lavoro svolto dalla nostra Amministrazione, a cui si somma un impegno costante e decisivo degli Uffici comunali – afferma con soddisfazione l’assessore dei Lavori pubblici e dell’Urbanistica Francesco Garau -. Dalla relazione si evince un’attenzione alta sulle manutenzioni, sia delle strade, sia degli immobili comunali, così come sulla progettazione e la realizzazione di nuove opere.»

