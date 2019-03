Il presidente del Comitato regionale FIGC, ieri sera, a Carbonia, ha incontrato i dirigenti delle società del Sulcis Iglesiente.

Si è svolta ieri sera, nella sala parrocchiale Don Giovanni Bosco della chiesa di San Ponziano, a Carbonia, una riunione tra i vertici della federazione italiana giuoco calcio e i dirigenti delle società del Sulcis Iglesiente. Presenti il presidente del comitato regionale Gianni Cadoni, il presidente della delegazione del Sulcis Iglesiente Renato Serra ed il consigliere federale Mauro Barlini. Sono stati trattati i vari problemi che le società sono chiamate ad affrontare durante la stagione, nel settore giovanile, sia nei campionato dilettantistici. Il presidente regionale, com’è nello spirito di questi incontri svoltosi in tutte le province, ha ascoltato le proposte e s’è impegnato ad approfondirle, per verificare la possibilità di dare le risposte attese.

Live Translation

Contatore Visite 430 Oggi:

Oggi: 3608 Ieri:

Ieri: 22125 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 10 Utenti attualmente in linea: