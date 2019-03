Il sindaco di Iglesias ha firmato l’ordinanza che impone il divieto dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione nella frazione di San Benedetto

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha firmato l’ordinanza che impone il divieto dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione nella frazione di San Benedetto. Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota del dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS Sardegna che evidenzia che le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 6/03/2019 nel comune di Iglesias, presso la “fontanella pubblica” della frazione di San Benedetto, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal D.Lgs.vo 31/2001 per il superamento dei parametri relativi al “THM”.

Considerato che a seguito di tali risultanze, è stato espresso un giudizio di non idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, con “Divieto di utilizzo dell’acqua per gli usi potabili (acqua da bere), preparazione di cibi e bevande”, ed atteso che detta situazione di fatto crea la sussistenza di uno stato di emergenza riguardante l’igiene e la salute pubblica, l’ordinanza del sindaco Mauro Usai fa divieto dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione nella frazione di San Benedetto, per gli usi potabili (acqua da bere), e per la preparazione di cibi e bevande, e dichiara l’acqua in distribuzione nella frazione di San Benedetto non idonea al consumo umano.

