Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, risponde all’appello del giovane disabile: «Il Comune fa quello che può, sfruttando i programmi messi a disposizione dalla legge».

Il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, risponde all’appello del giovane disabile che gli ha chiesto un incontro per verificare la possibilità di accedere ad un lavoro con l’applicazione della legge 68/99.

«Siamo dispiaciuti per la situazione del figlio della signora Adima Cotza. Ma è la stessa condizione in cui versano i tanti ragazzi portatori di disabilità seguiti dalla struttura dei Servizi sociali, sempre attenta e presente di fronte alle esigenze e ai problemi degli antiochensi – dice Ignazio Locci -. Il Comune fa quello che può e si muove all’interno del quadro normativo di riferimento, sfruttando i programmi messi a disposizione dalla legge. Ed è esattamente quello che si sta facendo anche con questo giovane antiochense.»

«Spiace che la signora sostenga che il figlio non sia stato ricevuto dal Sindaco: questo non corrisponde al vero e la mamma del ragazzo lo sa bene. È una falsità – aggiunge Ignazio Locci -. Per quanto attiene l’aspettativa della signora in merito all’assunzione del figlio in Comune, ribadiamo che la sua condizione è identica a quella di tanti altri disabili e che, per questo, il Comune non può fare favoritismi in base a singoli casi – conclude il sindaco di Sant’Antioco – ma si attiene alle disposizioni di legge e mette in campo gli strumenti di cui dispone.»

