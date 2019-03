Il sindaco di Carbonia Paola Massidda ha disposto, con un’ordinanza emanata giovedì 14 marzo 2019, la chiusura del traffico veicolare e del transito pedonale in via Mazzini nel tratto compreso tra via Cannas e via Risorgimento.

La ratio del provvedimento nasce dalla necessità di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini in una strada dove è stata riscontrata la presenza di alberi e rami potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale.

Gli alberi si trovano in un terreno di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), che è prontamente intervenuta individuando una ditta specializzata che si occuperà del taglio e della potatura dei rami potenzialmente pericolosi.

L’ordinanza è in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

