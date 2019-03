L’8 aprile verrà ripristinato il quadro degli orari invernali sulla linea Carloforte-Portovesme.

«A seguito di diverse interlocuzioni tra il Comune e la società di navigazione Delcomar – spiega il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni – l’11 febbraio sono entrati in vigore i nuovi orari invernali sulla tratta Carloforte-Portovesme. Solo in seguito al raggiungimento di una completa condivisione, gli stessi sono stati sottoposti agli organi competenti per le relative autorizzazioni. Nonostante la richiamata condizione degli orari recentemente, la società di navigazione ha evidenziato alcune problematiche tecniche-operative legate all’aumento dei costi accessori aggiuntivi, erroneamente non valutati in fase di programmazione da parte della stessa società.

«Su richiesta della stessa società Delcomar e con la totale contrarietà dell’Amministrazione – aggiunge Salvatore Puggioni -, l’assessorato regionale dei Trasporti ha ritenuto opportuno disporre il ripristino del precedente quadro orari (allegato) a partire da lunedì 8 aprile 2019.»

«L’Amministrazione comunale non può che prendere atto di quanto stabilito – conclude il sindaco di Carloforte -. Tuttavia, avendo operato in collaborazione con la società, ribadisce il proprio disappunto nei confronti di quanto si è inaspettatamente verificato.»

