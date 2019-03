La Cantina Siddùra punta sull’export verso Usa e Germania qualità dei vini e marchio sardo per conquistare i mercati.

Stati Uniti e Germania. Usa ed Europa. Partendo da Luogosanto, valorizzando lo slogan, diventato un tormentone sui social, “Cuore sardo e anima internazionale”, la cantina Siddùra ha deciso, anche per il 2019, di puntare decisamente sull’export. Quello più lontano e, a suo modo, complesso risulta essere il mercato nord americano, dove Siddùra è presente in gran parte della California e in Canada con trattative avanzate negli Stati Uniti e in Texas. Si parla di alcune migliaia di bottiglie all’anno, numeri ancora piccoli ma che confermano la valenza strategica del mercato USA. I dati dello Us Department of Commerce del 2018 confermano come l’Italia resista al secondo posto nell’export di vino dopo la Francia. L’andamento resta divergente, caratterizzato da un valore delle importazioni che ha superato i 6,2 miliardi di dollari, con una crescita del 4,9%, mentre le quantità hanno subito una contrazione di -4,6%. Un dato che si spiega con l’aumento del prezzo medio da 4,9 a 5,4 dollari al litro. In questo senso Siddùra ha scelto di puntare ancora una volta sulla qualità dei suoi vini, mantenendo un livello dei prezzi conforme a quello del mercato italiano, investendo molto su Nudo, il suo rosato da uve cannonau. I vini rosati sono stati quelli che nel 2018 hanno intercettato maggiormente i gusti del pubblico americano, con una crescita di quasi il 32% in termini di valore e di poco superiori al 21% in termini di quantità. Ancora una nicchia sul mercato statunitense, dato che rappresentano meno del 6% dell’import totale, ma certamente un segmento sul quale è giusto puntare.

