La comunità orionina di Carbonia ricorderà domani, venerdì 15 marzo, con una messa di suffragio, alle 17.30, presso la parrocchia dell’Addolorata, don Arturo Bisi, deceduto il 2 marzo, all’età di 92 anni.

La comunità orionina di Carbonia ricorderà domani, venerdì 15 marzo, con una messa di suffragio, alle 17.30, presso la parrocchia della Beata Vergine Addolorata, don Arturo Bisi, deceduto lo scorso 2 marzo, all’età di 92 anni, nella casa di Genova Paverano (Italia).

Nato a Nibbiano, in provincia di Piacenza, il 29 settembre 1926, aveva 74 di professione religiosa e 64 di sacerdozio. Apparteneva alla Provincia “Madre della Divina Provvidenza” (Italia). Era entrato in Congregazione nel settembre 1940 a Montebello della Battaglia. Aveva svolto il suo Tirocinio a GE-Borzoli e a Finale Emilia, come addetto all’Oratorio. La pastorale parrocchiale ha assorbito molta parte della sua vita sacerdotale, in varie comunità: a Finale Emilia (4 anni), a Copparo (8 anni), a Carbonia (8 anni, tra gli anni ’60 e ’70), San Severino Marche (11 anni), a Bologna (7 anni) e a Genova dal 2002. Ha lavorato anche in Istituti di formazione: a Sassello (4 anni), a Fano (2 anni), a Selargius (1 anno). Per un triennio è stato anche Direttore alla Castagna e Vicario provinciale.

