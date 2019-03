La Dinamo in campo alle 20.30 al PalaSerradimigni contro il Leiden, nel match di ritorno degli ottavi di finale della Fiba Europe Cup.

La Dinamo Banco di Sardegna in campo alle 20.30 al PalaSerradimigni contro il Leiden nel match di ritorno degli ottavi di finale della Fiba Europe Cup. La squadra di Gianmarco Pozzecco parte dal +4 (97 a 93) maturato nel match di andata, sette giorni fa in Olanda. L’obiettivo è la qualificazione ai quarti di finale, ma anche riscattare il periodo nero vissuto in campionato, dove la quinta sconfitta consecutiva subita sul campo della Reyer Venezia che l’ha fatta precipitare in classifica a 4 lunghezze dall’ottava posizione che qualifica ai play-off scudetto.

La vincente tra Dinamo e Leiden affronterà nei quarti di finale la vincente tra Pinar Kasiyaka e Bk Ventspils, con la partita di ritorno in programma domani.

Le altre sei sfide in programma domani, sono le seguenti:

Donar Groningen – Filou Oostende

Alba Fehervar – Telekom Baskets Bonn

Ironi Ness Ziona – Bakken Bears

S. Oliver Wurzburg – Avtodor Saratov

Balkan BC – Unet Holon

Pallacanestro Varese – ZM Prishtina.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments