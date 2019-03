La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ricerca 3 figure professionali da impiegare tramite fornitura di lavoro interinale part time per una durata di 6 mesi.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara si snoda lungo un percorso di 400 km tra le bellezze naturalistiche, storiche ed archeologiche che contraddistinguono il nostro territorio. Un patrimonio turistico da valorizzare e implementare sia per accrescere il flusso di pellegrini che percorrono a piedi l’itinerario, sia per coloro che desiderano visitare il Cammino in bicicletta e a cavallo.

