La scorsa settimana gli alunni delle classi 4ª A e B dell’Istituto Comprensivo di Dolianova sono stati proclamati “piccoli forestali aiutanti”.

Particolarmente toccante il momento in cui sono state ricordate le vittime degli incendi. Alla giornata erano presenti il dirigente scolastico Paolo Porcu e per l’Amministrazione comunale di Dolianova il vicesindaco ed assessore dell’Istruzione Daniela Sedda.

Live Translation

Contatore Visite 3907 Oggi:

Oggi: 4424 Ieri:

Ieri: 55231 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 24 Utenti attualmente in linea: