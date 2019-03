L’Amministrazione comunale di Carbonia sta effettuando attività di sfalcio con un ampio dispiegamento di risorse umane messo in campo da So.Mi.Ca e De Vizia.

L’Amministrazione comunale di Carbonia sta effettuando attività di sfalcio con un ampio dispiegamento di risorse umane messo in campo da So.Mi.Ca, la società in house del Comune di Carbonia, e da De Vizia, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In seguito al divieto di utilizzo in ambito urbano di diserbanti chimici ad ampio spettro a partire dal 2017, si è reso necessario incrementare l’attività del servizio di diserbo con un aumento nella frequenza dei passaggi e con l’inserimento delle attività di sfalcio anche all’interno delle aiuole. Il 2018 ha visto un deciso incremento di sfalci e ramaglie conferiti all’Ecocentro Comunale, frutto sia della raccolta domiciliare che delle attività a cura della De Vizia e dei cantieri comunali. Nelle scorse settimane, le attività di sfalcio a cura della So.Mi.Ca hanno interessato diverse zone cittadine ad alta criticità sotto questo profilo: la scuola materna di Barbusi; la scuola materna di via Dante; la scuola elementare di Is Gannaus; la circoscrizione di Is Gannaus; la scuola media di via Deffenu; la piazza di Cannas di Sopra; la piazza e il parco giochi di via Santa Maria delle Grazie a Bacu Abis; lo spartitraffico nell’area tra via Dalmazia e via del Minatore; i parcheggi fronte ASL di via Dalmazia; la scuola elementare di Bacu Abis; la scuola elementare di via Santa Caterina; via Pozzo Nuovo e via Pozzo Castoldi a Bacu Abis. Per quanto attiene alle attività di diserbo a cura della De Vizia, si registrano gli ultimi interventi presso le vie Satta, Curiel, Veneto, Dalmazia, Partigiani, Marconi, Croazia, Toscana, Caresias, Oristano, Cagliari, Brigata Sassari, Grazia Deledda. I lavori stanno proseguendo presso le vie Tirso, Caput Acquas, Bacu Abis, Tanas, Sardegna, Marche e presso la frazione di Cortoghiana.