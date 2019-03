L’olbiese Antonio Giua dirigerà la partita inaugurale della 71ª Viareggio Cup, Inter-Braga, lunedì 11 marzo allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia.

A dirigere la partita inaugurale della 71ª Viareggio Cup tra i campioni in carica dell’Inter ed i portoghesi del Braga lunedì 11 marzo allo stadio «Alberto Picco» di La Spezia (fischio d’inizio ore 14.00; con diretta tv su Rai Sport) sarà l’arbitro della C.A.N. B Antonio Giua di Olbia (nella foto), coadiuvato dagli assistenti di linea Giuseppe Macaddino di Pesaro e Daniele Marchi di Bologna.

