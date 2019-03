Lunedì 25 marzo, a Nuoro, verrà presentato il progetto “Intraprendiamo – Sviluppa la tua idea di impresa”, realizzato dal CREA.

Lunedì 25 marzo, dalle 16.30 alle alle 18.00, presso la sede camerale (via Papandrea 8), a Nuoro, si terrà la presentazione del progetto “Intraprendiamo – Sviluppa la tua idea di impresa”, realizzato dal CREA (Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità) dell’Università degli studi di Cagliari.

Live Translation

Contatore Visite 2642 Oggi:

Oggi: 3552 Ieri:

Ieri: 28005 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 51 Utenti attualmente in linea: