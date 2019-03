Nanni Lancioni (PSd’Az) critica la Giunta Pigliaru per le nomine fatte nell’ultima settimana.

«Sono ormai numerosi gli atti con cui la Giunta Pigliaru ha proceduto con la nomina di nuovi dirigenti, con la mobilità di dirigenti dalle agenzie regionali verso l’amministrazione regionale e, contemporaneamente, con l’assunzione di nuovi dirigenti nelle medesime agenzie per la copertura dei dirigenti “migrati”, in un interscambio ai limiti del pantouflage.»

Lo scrive, in una nota, Nanni Lancioni, consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione.

«Non solo, ho riscontrato che l’assessore degli Affari Generali e del Personale risulta essere particolarmente attivo in quest’ultima settimana, producendo, in tempi record, sia nomine di dirigenti, che di membri di commissione, tra le quali, in particolare, la commissione esaminatrice per “il corso-concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti” – aggiunge Nanni Lancioni -. In particolare, ho potuto notare che tutti i membri di detta commissione sono stati individuati fuori dalla Sardegna, a parte i membri residuali “aggiunti”. Continuo a chiedermi come mai la Giunta Pigliaru, uscente, abbia ritenuto che la Sardegna non sia in grado di esprimere professionalità in grado di fare parte della suddetta commissione esaminatrice, e si sia rivolta oltre mare, costringendo, così, l’amministrazione regionale sarda a sostenere un inutile onere, con ingente spreco di denaro pubblico. È evidente che tali atti non siano di ordinaria amministrazione, bensì di straordinaria, e dunque, la Giunta Pigliaru, avrebbe dovuto astenersi dal compierli, evitando di condizionare il futuro governo con le sue onerose e ingiustificate scelte degli “ultimi giorni”.»

«E dire che proprio la Giunta Pigliaru – conclude Nanni Lancioni – rimproverava a chi lo aveva preceduto il compimento di atti “in extremis”, rivendicando, allora, una presunta “supremazia morale” che, come era prevedibile, in questi tiepidi giorni di sole, pare sciogliersi come neve.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments