Nuovo sbarco di migranti (13) questa mattina, all’interno del poligono militare di Capo Teulada.

Questa mattina, giunti a bordo di un barchino di fabbricazione artigianale con motore fuoribordo, sono sbarcati su una caletta di Porto Pirastru, all’interno del perimetro del poligono di Capo Teulada, 13 clandestini algerini, adulti, maschi in apparenti buone condizioni fisiche e di salute. Rintracciati dal personale dei carabinieri del posto di Polizia Militare in servizio nella base militare, sono stati condotti a Porto Tramatzu da dove sono stati poi accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir per l’identificazione e le successive attività di rito.

