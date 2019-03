Polizia penitenziaria: concorso per 754 agenti. L’invio della domanda entro il 4 aprile 2019.

Sono stati indetti due concorsi pubblici da parte del ministero della Giustizia per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, che saranno così suddivisi: 188 donne e 566 uomini. Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso della licenza di terza media o del diploma, della cittadinanza italiana, dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, della sana e robusta costituzione fisica, delle qualità morali e di condotta, del godimento dei diritti civili e politici, etc. Le prove d’esame consistono in una prova scritta, che verterà su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, riguardanti argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Dopo aver superato la prova scritta, i candidati dovranno sottoporsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali ed in un colloquio. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 4 aprile …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://suntini.it/diariolavoro_polpen_mar_2019.html .

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments